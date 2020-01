Sarah Lombardi (27) präsentiert sich sexyer denn je! Die Musikerin befindet sich aktuell im Ägypten-Urlaub. Mit dabei: ihr Sohnemann Alessio und BFF Joti Polizoakis (24). Letzterer hat am Strand nun superheiße Aufnahmen der Sängerin gemacht, die sie in ihrer Instagram-Story veröffentlichte – Sarah sprintet in den Clips in Zeitlupe am Wasser entlang und präsentiert dabei ihren total durchtrainierten Bikini-Body! Man könnte fast meinen, sie will den Stars aus der Kult-Serie Baywatch Konkurrenz machen...



