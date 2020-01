Bibi Claßens (26) Babybauch ist ganz schön gewachsen! Die YouTuberin erwartet in wenigen Monaten ihr zweites Kind – ein Mädchen. Im Netz gibt die Influencerin ihren Followern fleißig Updates zur Schwangerschaft. Aktuell befindet sie sich am Anfang des achten Monats. Und den Entwicklungssprung des Babys sieht man Lios (1) Mama schon an: In ihrem neuen YouTube-Video zeigt Bibi ihren XL-Bauch. Ihr Ungeborenes sei bereits so groß wie ein Blumenkohl!



