Sie tut es schon wieder! Bei Ashley Graham (32) dürfte es jeden Moment losgehen: Die Beauty ist hochschwanger! Seit sie im August die freudige Botschaft öffentlich machte, teilt die kurvige Schönheit zahlreiche Schwangerschaftsfotos mit ihren Fans im Netz – zuletzt ließ sie sich sogar komplett hüllenlos und mit XXL-Kugelbauch ablichten. Doch anstatt sich so kurz vor der Geburt in entspannte Wollpullover zu schmeißen, zieht Ashley erneut blank – und zeigt ihren wunderschönen Bald-Mama-Body!

In ihrer Instagram-Story begeistert die schöne Amerikanerin ihre Fans mit regelmäßigen Schwangerschafts-Updates. Und ihr aktueller Schnappschuss könnte einer der letzten sein, auf denen Ashley ihr erstes Kind noch unterm Herzen trägt. In ihrer Story posiert die Brünette im Evakostüm vorm Spiegel – und hält ihre bereits beachtliche Babykugel seitlich in die Kamera. "Das Kleine braucht noch ein bisschen, Freunde", scherzte sie zu der schönen Schwarz-Weiß-Aufnahme.

Doch mit ihrem schwangeren Körper haut Ashley nicht nur ihre eigenen Netz-Fans um. Auch das international bekannte Mode-Magazin Vogue hat die Frau von Justin Ervin für seine Zeitschrift abgelichtet. Zusammen mit ihrer Murmel ist das Model sogar auf dem Cover!

Instagram / ashleygraham Justin Ervin und Ashley Graham, Dezember 2019

Getty Images Ashley Graham im November 2019

Annie Leibovitz / Vogue Ashley Graham auf dem Cover der US-amerikanischen Vogue

