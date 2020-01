Anwar Hadid (20) kann sich an den Kurven von Dua Lipa (24) offenbar gar nicht satt sehen! Seit Juni 2019 sind das Male-Model und die Sängerin fast nur noch im Doppelpack zu sehen. Die Tage nach Silvester verbringt das Paar derzeit in Miami – bei sommerlichen Temperaturen präsentiert die "New Rules"-Interpretin ihren Traumkörper jeden Tag in einem anderen knappen Bikini. Das geht auch nicht an Anwar vorbei: Beim Eincremen mit Sonnenmilch ließ er sich jetzt viel Zeit, um Duas Hintern ausgiebig zu bewundern.

Paparazzi beobachteten das Duo bei der Creme-Session. Die dabei entstandenen Schnappschüsse zeigen, wie der 20-Jährige sich um die Haut seiner Liebsten kümmert. Anscheinend benötigte Duas Kehrseite besonders viel Sonnenschutz – auf den meisten Fotos cremt Anwar ihr Gesäß ein. Offensichtlich gefiel es ihr, immerhin belohnte sie ihn hinterher mit einer festen Umarmung.

Insidern zufolge möchten die beiden nicht nur im Urlaub rund um die Uhr Zeit miteinander verbringen. Eine Quelle erzählte der Zeitung Daily Mail: "Dua und Anwar verbringen ihre gesamte Zeit miteinander, es ergibt einfach nur Sinn, dass sie sich eine Wohnung nehmen wollen." Nach dem Liebesnest sollen sie in New York Ausschau halten.

Backgrid / ActionPress Anwar Hadid und Dua Lipa in Miami im Januar 2020

