Natascha Beil gibt ein Beziehungs-Update: Erst vor Kurzem zeigte die ehemalige Love Island-Kandidatin ihren Freund Daniele via Social Media. Eine Woche später gibt sie in ihrer Instagram-Story die Trennung bekannt: "Ich bin wieder Single. Leider gerate ich immer an die falschen Männer irgendwie." Der Grund für das Aus: Ihr Ex erwarte ein Kind mit einer anderen Frau – und habe ihr das während der gemeinsamen Zeit verschwiegen.

