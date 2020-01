Justin Bieber (25) hat zum Jahresbeginn einen besonderen Social-Media-Schritt gewagt: Der "What Do You Mean?"-Interpret hat sich auf TikTok angemeldet! Die Community musste auch nicht lange auf den ersten Clip des Bühnenstars warten: In dem kurzen Video sind Schnappschüsse zu sehen, die Justin während verschiedener Stationen seines Lebens zeigen – bis es schließlich mit einem aktuellen Selfie endet. Die Fans des 25-Jährigen sind offensichtlich begeistert. Nicht nur sammelt er mit der TikTok-Premiere sekündlich neue Follower, schon über 130.000 User haben sich die virtuelle Zeitreise angesehen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de