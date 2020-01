Seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel im Sommer 2019 wurde es ruhig um Simone Kowalski (22). Im Netz postete die schöne Staderin nur selten Beiträge und stellte kaum Storys online. Das rächt sich nun an ihren Followerzahlen. Kurz nach ihrer GNTM-Zeit folgten Simi noch mehr als 400.000 Fans, inzwischen sind es über 100.000 User weniger. Ob das Model im gerade begonnenen Jahr wieder mehr Postings veröffentlicht? Immerhin überarbeitete die Blondine ihren Account gerade erst radikal. Nur noch drei Beiträge von zuvor über 130 sind aktuell zu sehen. Sieht ganz nach einem Neuanfang aus – in welche Richtung der gehen wird, wird Simi sicher bald zeigen.



