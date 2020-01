Erst am Montag starteten Elena Miras (27) und Mike Heiter ihre Reise in Richtung Australien. Für die ehemalige Love Islanderin geht es ins Dschungelcamp. Ihre Tochter Aylen lässt das Paar während der Drehzeit zurück in Deutschland. Promiflash traf Elena und Mike kurz vor Start ihres Abenteuers am Flughafen in Frankfurt. Dort gab die Schweizerin offen zu, wie schwer ihr der Abschied von ihrer Kleinen gefallen ist: "Also, es war ganz schlimm. Das war das Schlimmste überhaupt."



