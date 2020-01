Im Netz macht Melissa alles anders als ihre ehemaligen Kolleginnen! Die Blondine wurde im Frühjahr 2019 durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel bekannt. Durch die TV-Ausstrahlung stand die Rosenheimerin plötzlich in der Öffentlichkeit und dazu gehörte auch ein Instagram-Account, der ihr von ProSieben zur Verfügung gestellt wurde. Seit Ende der 14. Staffel managt Melissa ihre Seite selbst – im Gegensatz zu den meisten anderen Ex-GNTM-Girls scheint sie sich jetzt dazu entschlossen zu haben, ihre Online-Präsenz nicht mehr zu nutzen.

Seit 31. Juli stellte die Tattoo-Liebhaberin keinen einzigen Beitrag mehr für ihre rund 50.000 Follower auf Instagram online. Und kürzlich entschloss sich Melissa sogar zu einem weiteren radikalen Schritt: Sie löschte all ihre Posts und änderte ihren Netznamen von "melissa.gntm.2019" in "melesdi". Was es mit der neuen Bezeichnung des Accounts auf sich hat, ist noch unklar.

Schon im Herbst 2019 hatte Promiflash mit der Ex-"Germany's next Topmodel"-Teilnehmerin Sarah Almoril (21) über Melissas Online-Abstinenz gesprochen. "Wir nennen Melissa immer 'Das Phantom'. Weil sie immer einfach aus dem Nichts irgendwo ist und dann hört man wieder monatelang nichts von ihr", sagte sie damals amüsiert.

Instagram / melisslana Ex-"Germany's next Topmodel"-Kandidatin Melissa

Anzeige

Melissa "Germany's next Topmodel"-Kandidatin Melissa

Anzeige

Instagram / sarahalmoril Sarah Almoril, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de