Daniela Büchner (41) tritt in die Fußstapfen ihres vor über einem Jahr verstorbenen Mannes Jens (✝49). Der Kultauswanderer war im Jahr 2017 als Teilnehmer ins Dschungelcamp gezogen, kommenden Freitag tut Danni es ihm gleich. Promiflash traf die Goodbye Deutschland-Ikone am Flughafen in Frankfurt und dort verriet sie, wie sie ihrem Gatten im Camp besonders nah sein möchte: "Ich habe zum Beispiel dieselben Luxusartikel mit wie mein Mann, ein Parfüm und ein schönes Kissen. Ja, und ich möchte in seinem Bett schlafen."



