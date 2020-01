Unglückliches Missgeschick bei Kylie Jenner (22): Eigentlich wollte das Reality-TV-Sternchen nur ihr Mitgefühl für die in den Feuern Australiens verstorbenen Tiere ausdrücken. Deswegen teilte sie mit ihren 156 Millionen Insta-Followern tragische Bilder der verheerenden Waldbrände. Unter den Bildern beteuerte sie dabei ihre Anteilnahme. Kurz darauf hagelte es aber heftige Kritik für die Unternehmerin – ausgerechnet ihr Schuhwerk löste einen Shitstorm aus.

Der Grund war eine Story-Sequenz, die Kylie wenige Stunden nach den traurigen Bildern aus Australien auf Instagram postete. In dieser waren ihre rosa lackierten Fußnägel zu sehen, die in pinken Echtfell-Slippern von Louis Vuitton für 1500 Dollar steckten. Eigentlich kein ungewöhnlicher Post für die Influencerin, die sich auch in der Vergangenheit schon Kritik für ihre Pelzvorliebe einstecken musste. Doch in Verbindung zu den kurz vorher geposteten Fotos des Australien-Infernos und den getöteten Tieren zieht sie jetzt den Unmut ihrer Community auf sich.

In einem von Kylies Bildveröffentlichungen trägt ein Feuerwehrmann einen Koala aus den Flammen. Kylie schrieb darunter: "Über eine halbe Milliarde Tiere wurden bereits in Australien getötet. Es bricht mir das Herz." Die User beschweren sich nun über die augenscheinliche Doppelmoral und bezeichnen das TV-Gesicht in den zugehörigen Kommentaren als Heuchlerin.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner präsentiert ihre pinken Echtfell-Pantoffeln

Instagram / https://www.instagram.com/kyliejenner/ Kylie Jenner, Dezember 2019

Getty Images Kylie Jenner im Februar 2017

