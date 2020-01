Am vergangenen Wochenende war es endlich soweit: Ein Großteil der diesjährigen Dschungelcamp-Stars sind nach Australien geflogen! Promiflash war am Frankfurter Flughafen dabei und hat bei den Kandidaten nachgehakt, wie es ihnen so kurz vor Pritsche, Plumpsklo und Prüfungen geht. Von Mega-Aufregung bis hin zu purer Entspannung war bei den VIPs alles dabei. Am 10. Januar wird es dann so richtig ernst für Daniela Büchner (41), Elena Miras (27), Claudia Norberg und Co...

Tristar Media/Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de