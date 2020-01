Britney Spears (38) setzt ihre Vorsätze für 2020 gleich am 2. Januar in die Tat um: Die "Lucky"-Interpretin möchte mit Yoga-Übungen im neuen Jahr mehr auf sich und ihren Körper achten. Bei der ersten Sitzung, die die Sängerin auf Instagram für ihre 23 Millionen Follower festhält, trägt sie dabei nicht etwa Sportklamotten: Stattdessen hat Britney nur einen knappen Bikini und Tennisschuhe an – und der Body der 38-Jährigen kann sich wirklich sehen lassen!



