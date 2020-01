Gerda Lewis (27) peilt die Familienplanung an! Passend zum Start ins neue Jahr ließ sie kürzlich die Liebes-Bombe platzen: Nach dem Beziehungs-Aus mit Bachelorette-Sieger Keno Rüst ist die Blondine neu verliebt. Mit einem süßen Silvester-Kuss-Pic machte sie die Liebelei mit Sportler Melvin Pelzer offiziell. Jetzt verrät Gerda auch, wie ernst es zwischen den beiden bereits zu sein scheint: Sie plant schon eine gemeinsame Zukunft.

"In drei bis fünf Jahren wäre ich gerne mit Melvin verheiratet und Mama", schreibt die ehemalige Rosenverteilerin in ihrer Instagram-Story und postet dazu ein süßes Ring-Emoji. In der Fragerunde malt sich die Influencerin ihr zukünftiges Familienleben aus und wünscht sich, irgendwann einmal in einem großen Haus mit Garten zu leben. Bis die Turteltauben aber wirklich ihre eigene kleine Familie gründen, möchten sie erst einmal ihre Zweisamkeit genießen.

Auch wenn das Paar seine Liebe erst seit wenigen Tagen mit der Öffentlichkeit teilt, gab Gerda kürzlich zu, dass sie sich schon vor einiger Zeit nähergekommen seien. Zu einem Ausdruck aus einem Fotoautomaten, den die 27-Jährige mit ihrer Community teilte, verriet sie: "Die Bilder sind genau vor einem Monat entstanden, da waren wir das erste Mal zusammen feiern und hatten so Angst, dass wir erwischt werden."

ActionPress Gerda Lewis, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / whoismelvin_ Melvin Pelzer, Wrestler

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis und Melvin Pelzer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de