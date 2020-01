In wenigen Tagen geht das Dschungelcamp mit zwölf Promis in eine neue Runde. Doch dieses Jahr gibt es einige Neuerungen rund um die Busch-WG! Bereits im Vorfeld wurde bekannt, dass in den Prüfungen keine lebenden Tiere mehr verspeist werden. Aufgrund der aktuellen verheerenden Brände in Australien und der damit erhöhten Waldbrandgefahr verzichtet die Produktion außerdem auf das Lagerfeuer. Promiflash hakte bei den Kandidaten wie Daniela Büchner (41), Elena Miras (27) und Markus Reinecke (50) kurz vor Abflug nach, was sie von den Änderungen halten!



