Sie sind endlich zurück in England! Sechs Wochen lang gönnten sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) eine Auszeit von ihren royalen Pflichten. Die Sussexes und ihr Sohnemann Archie Harrison flogen nach Kanada, wo sie die Feiertage verbrachten. Zurück im Vereinigten Königreich ging es am Dienstag schließlich wieder an die Arbeit: Der einstige Partyprinz und die ehemalige Suits-Darstellerin besuchten die kanadische Botschaft in London, um sich für die Gastfreundschaft zu bedanken. Dabei wirkte das Paar prächtig erholt und überglücklich.

