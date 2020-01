Saskia Beecks (31) fühlt sich rundum wohl in ihrem Körper! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin hat in den vergangenen Jahren eine Traum-Transformation hingelegt. Dank gesunder Ernährung nahm sie sage und schreibe 30 Kilo ab, wie sie im Promiflash-Interview offenbarte. Im Netz präsentiert sie seitdem ihr neues Körpergefühl stolz auf ihren Fotos. Doch so freizügig wie auf ihrem neuesten Pic bekommen Fans die Laien-Darstellerin nicht oft zu sehen!

Auf ihrem neuen Instagram-Bild grüßt Saskia ihre Follower aus ihrem Mexiko-Urlaub. Die Beauty posiert am Strand vor Palmen – ihre Oberweite wird nur von ihrer linken Hand verdeckt. Unwohl scheint Saskia sich bei so viel nackter Haut nicht zu fühlen. Ganz im Gegenteil: Sie strahlt bis über beide Ohren! "Nichts macht eine Frau schöner als der Glaube, dass sie schön ist", schrieb die 31-Jährige zu der sonnigen Aufnahme.

Saskias Strahlen lag vermutlich jedoch nicht zuletzt auch an ihren traumhaften Urlaub. Bereits seit mehreren Tagen genießt sie mit einer Freundin die Sonne Mexikos. "Das ist der schönste Ort, an dem ich jemals war. Das ist einfach das Paradies hier!", betonte sie ergriffen in ihrer Story.

Instagram / saskiabeecks TV-Darstellerin Saskia Beecks

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks mit einer Freundin, Januar 2020

Instagram / saskiabeecks Saskia Beecks, 2019

