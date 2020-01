So sexy hat man Laura Müller (19) noch nie gesehen! Erst seit rund einem Jahr steht sie als neue, blutjunge Freundin von Michael Wendler (47) im Fokus der Öffentlichkeit und ist seither in den Medien sehr präsent. So war sie einige Male bei Goodbye Deutschland zu sehen und zog mit ihrem Liebsten sogar ins Sommerhaus der Stars. Jetzt ist Laura die nächste große Schlagzeile sicher: Sie ziert das Cover der Februar-Ausgabe des Playboy-Magazins!

Endlich ist die Katze aus dem Sack, denn die Titelseite für die Erotik-Zeitschrift Playboy kann ab jetzt ganz offiziell bewundert werden. Darauf zu sehen: Eine nackige Laura, die mit offenen, betont ungestylten Haaren an einem Türrahmen lehnt. Während ihr Intimbereich sowie eine Brust unter einem weißen Männerhemd versteckt bleiben, präsentiert die 19-Jährige ihre zweite ganz offenherzig den potenziellen Lesern.

Mit dem Trubel um ihre Person kommt Laura mittlerweile wohl bestens klar und scheint ihn spätestens mit ihrem Nackt-Shooting geradezu selbst zu provozieren. Am Anfang der Beziehung mit dem Schlagerstar fiel ihr der Umgang mit der medialen Aufmerksamkeit allerdings noch nicht ganz so leicht: "Ich musste erst verstehen, warum so viel über mich geschrieben wird. [...] Ich bin zwar jemand, der immer das Gute im Menschen sieht, immer optimistisch. Aber ich habe erfahren müssen, dass einem viele Menschen einfach nichts Gutes wollen", erklärte sie im Interview zum Titelblatt.

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

ActionPress Laura Müller in Oberhausen, 2019

