Am kommenden Freitag geht das Abenteuer Dschungelcamp für Claudia Norberg los. Die Verflossene von Michael Wendler (47) freut sich schon auf die Herausforderung. Aber wie steht der Schlagerstar eigentlich zur Teilnahme seiner Ex? Promiflash traf Claudia kurz vor Beginn ihrer Reise nach Australien am Flughafen in Frankfurt. Dort berichtete die Blondine von der Reaktion ihres Noch-Ehemannes: "Als das Angebot rauskam und er davon erfahren hat, hat er erst mal, glaube ich, gar nicht reagiert, aber er hat mir zum Schluss natürlich einen guten Flug und alles Gute gewünscht für die Teilnahme."



