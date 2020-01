Wie weit würde Alischa Klippel (20) vor der Kamera gehen? Seit Anfang der Woche ist das Model in der Vorabend-Soap Köln 50667 zu sehen. Dort spielt sie Mels (Mandy-Kay Bart) 16-jährige Nichte Nelli. Für Alischa ist es der erste TV-Job – würde sie sich anspruchsvollere Aufgaben, wie beispielsweise Gewalt- oder Sexszenen dennoch zutrauen? Schließlich kommen solche Storylines nicht selten bei "Köln 50667" vor! Promiflash hat mal bei der 20-Jährigen nachgehakt.

"Ich finde es gut, dass 'Köln 50667' sich nicht vor diesen Tabuthemen scheut", betont Alischa im Interview. "Schließlich ist es leider beispielsweise bei Gewalt eine traurigerweise viel zu oft vorkommende Thematik." Deshalb wäre sie durchaus bereit dazu, solche Geschichten vor der Kamera zu erzählen – unter einer Bedingung: "Wichtig wäre mir bei so was nur immer, dass das Ganze mit einem Spielpartner gedreht wird, dem ich vertrauen kann." Das Gleiche gelte für Schäferstündchen: "Sex ist ein Thema, das einfach zum Leben dazugehört und welches ich auch in der Darstellung nicht ablehne, allerdings nur bis zu einer gewissen Grenze."

Ganz nackt müsste Alischa sich sowieso nicht zeigen – wie ihr "Köln 50667"-Kollege Alexander Molz einmal in seiner Instagram-Story verraten hat, tragen die Darsteller während Sexszenen immer sogenannte Nacktwäsche, die den Intimbereich unauffällig verdeckt.

RTL2 / "Köln 50667" Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

Instagram / alischakl Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL Zwei / Köln 50667 "Köln 50667"-Star Alexander Molz

