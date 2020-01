Marco Cerullos (31) Teilnahme am Dschungelcamp stellt ihn und Freundin Christina Graß (31) vor eine besondere Herausforderung. Die beiden sind nämlich erst seit ein paar Wochen zusammen. Die Trennung auf Zeit ist deshalb nicht einfach. Promiflash traf die ehemaligen Bachelor in Paradise-Stars am Flughafen in Frankfurt, kurz vor deren Start nach Australien. Dort verriet Marco: "Also, mir wird es auf jeden Fall schwer fallen, wenn ich bis zum Ende dabei bin, zweieinhalb Wochen ohne Christina zu sein."

