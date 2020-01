Seit ein paar Wochen ist das Trio ApeCrime offiziell getrennt – zuvor galten Andre Schiebler (28), Cengiz Dogrul (29) und Jan Meyer (29) als fester Bestandteil von YouTube-Deutschland. Während Andre das Aus der Gruppe mit einem melancholischen Song besiegelt, in dem er mit der Social-Media-Szene abrechnet, blicken die beiden 29-Jährigen auch ein wenig wehmütig auf die gemeinsame Zeit zurück. Der Kontakt zu ihrem ehemaligen Kumpel ist mittlerweile abgebrochen. In zwei Update-Clips auf den Solo-Kanälen von Cengiz und Jan verraten die zwei jetzt, wie es ihnen mit der Situation geht: "Also wir fühlen uns voll motiviert, wir haben auch voll viel Energie, um jetzt weiter nach vorne durchzustarten!"



