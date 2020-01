Schaltet Michael Wendler (47) ein, wenn seine Ex über die Mattscheiben flimmert? Am Freitag beginnt für Claudia Norberg (49) und elf andere Stars und Sternchen das Abenteuer Dschungelcamp. Auch den "Sie liebt den DJ"-Interpreten zog es 2014 fünf Tage lang in den australischen Busch. Ob er das Treiben seiner Verflossenen vor allem deshalb gespannt verfolgen wird? "Das weiß ich nicht. Ich denke mal nicht, dass er zugucken wird. Ich denke, er hat was Besseres zu tun, als sich seine Ex-Frau im Fernsehen anzugucken", meinte Claudia, als Promiflash sie kurz vor dem Abflug nach Down Under am Flughafen in Frankfurt am Main traf.



