Wird Laura Müller (19) bald zum Porno-Sternchen? Die Freundin von Michael Wendler (47) ist zurzeit in aller Munde. Denn sie ist aktuell komplett nackt im Playboy zu sehen. Und genau diese heißen Fotos sorgten dafür, dass eine bekannte Pornoproduktionsfirma der 19-Jährigen ein verlockendes Angebot unterbreitete: Sie soll eine Million Euro dafür bekommen, wenn sie in einem Erotikfilm mitwirkt. Doch was sagen Laura und Michi dazu?

Der Wendler vertritt einen klaren Standpunkt zu dem Vorschlag, das seine Lebenspartnerin erhalten hat. Gegenüber Bild äußert er sich prompt und gibt zu verstehen: "Natürlich wird Laura niemals Pornos drehen." Doch wie steht die Influencerin zu der Sex-Filmchen-Anfrage? Ein genaues Statement lässt sie sich nicht entlocken. Ihre Agentin hingegen hat ihrem Schützling die Entscheidung bereits abgenommen. "Leider ist Ihre Anfrage nicht das, was man sich vorstellt für Laura", sagt sie zu dem Angebot.

Generell freut sich die Teenagerin aber, dass ihr Shooting für das weltweit bekannte Männermagazin so gut ankommt: "Ich bin von der Resonanz überwältigt! Damit hätte ich niemals gerechnet!" Hättet ihr damit gerechnet, dass der Reality-Star den Erotik-Dreh ausschlagen wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

ActionPress Michael Wendler und Laura Müller in Palma

ActionPress Michael Wendler und seine Freundin Laura beim Schlagerhammer Festival in Berlin

ActionPress Laura Müller, Freundin von Michael Wendler

