Am kommenden Montag ist es endlich so weit. Die neue Show "No Body is perfect – Das Nacktexperiment" wird erstmals bei Sat.1 ausgestrahlt. Die Sendung soll Menschen, die mit ihrem eigenen Körper unzufrieden sind, dazu bringen, sich mit ihren vermeintlichen Makeln zu akzeptieren. Das Ungewöhnliche daran ist, dass sich die Kandidaten ständig nackt gegenüberstehen. Offizielle Bilder vom Set zeigen, was die Zuschauer sonst noch erwartet.

Nicht nur die Teilnehmer sind komplett hüllenlos. Auch die Coaches Paula Lambert (45), Sandra Wurster, Silvana Denker und Daniel Schneider werden auf ihre Kleidung verzichten. Einige ihrer Körperstellen sind mit farbenfrohen Bemalungen verziert. Um den Kandidaten des Experiments das Vertrauen und den Glauben an ihre körperliche Attraktivität zurückzugeben, führen die vier Mentoren sie an vier Tagen auf der griechischen Insel Mykonos durch verschiedene Herausforderungen.

Ziel des Experiments ist, dass sich alle Mitstreiter nach der Zeit selbst so annehmen, wie sie sind. Zum Abschluss werden sie am sogenannten "Naked Beach" alle Hüllen fallen lassen. Freut ihr euch schon auf "No Body is perfect – Das Nacktexperiment"? Stimmt in unserer Umfrage ab!

"No Body is perfect – Das Nacktexperiment" ab Montag, 13. Januar 2020 ab 20:15 Uhr bei Sat.1

SAT.1/Julian Essink Paula Lambert, "No Body is perfect"-Coach

SAT.1/Liz Webster Sandra Wurster, Tanzpädagogin

SAT.1/Julian Essink "No Body is perfect"-Coach Daniel Schneider

