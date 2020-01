Haben Lena Meyer-Landrut (28) und Mark Forster (35) als "gute Kumpels" ihre Beziehung geheim gehalten? Seit einem vermeintlichen Liebes-Urlaub am Tegernsee brodelt die Gerüchteküche gewaltig. Weil die beiden Sänger in dem Feriendomizil Händchen haltend und vertraut gesichtet worden sind, erhärten sich die Indizien, dass sie tatsächlich ein Pärchen sind. Doch wie haben es Lena und Mark geschafft, ihre Liebe so lange vor der Öffentlichkeit zu verstecken?

Wie ein Insider gegenüber Bild berichtet, sollen sie ihre Liaison in der Vergangenheit getarnt haben. Unter dem Vorwand, als beste Freunde unglaublich viel Zeit miteinander zu verbringen, hätten sie ungestört ihre Zweisamkeit genossen. Nachdem Lena und Mark in einem Restaurant bereits Hand in Hand erwischt worden waren, gingen sie auf der Straße getrennt voneinander und verließen nach gemeinsamen Drehs die Location in unterschiedlichen Autos.

"Mark schwärmte immer wieder von kleinen Aufmerksamkeiten, die Lena ihm mitgebracht habe", plaudert die Quelle aus und behauptet, dass am Set seit Längerem über einen Flirt zwischen den beiden spekuliert worden sei. Neben der Arbeit bei The Voice Kids hatten die Musiker 2017 bei Sing meinen Song gemeinsame Auftritte. Schon damals habe die Chemie zwischen ihnen gestimmt.

Clemens Bilan/Getty Images Mark Forster und Lena Meyer-Landrut im März 2016

VOX / Markus Hertrich Die "Sing meinen Song"-Teilnehmer 2017

VOX / Markus Hertrich Mark Forster, Lena Meyer-Landrut und Alec Völkel bei "Sing meinen Song"

