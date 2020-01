Wie Julien Bam (31) wohl heute über seine Entscheidung denkt? Ende Dezember verkündete der YouTuber überraschende Neuigkeiten: Er will seinen Haupt-Account auf der Video-Plattform stilllegen. Im Promiflash-Interview bei der Deutschlandpremiere von "Bad Boys For Life" gab der Webstar nun ehrlich zu, dass er sein YouTube-Aus noch gar nicht realisiert hat. "Ich habe es einfach noch nicht so ganz gecheckt, glaube ich – nicht so ganz gerallt, dass es jetzt wirklich aus ist. Ich fühle das gerade noch nicht, das braucht noch Zeit."



