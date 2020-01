Am Freitag ziehen endlich die zwölf wagemutigen Promis ins Dschungelcamp. Eine, die genau weiß, wie es den Stars kurz vor der aufregenden Show geht, ist die amtierende Busch-Queen Evelyn Burdecki (31). Im Promiflash-Interview am Rande einer Wachsfiguren-Enthüllung im Madame Tussauds Berlin gibt die Blondine ein paar wertvolle Tipps für die Neu-Camper. "Man muss immer weitermachen, weil, du stirbst nicht im Dschungel. Du wirst nur stärker und ich glaube, man muss einfach zeigen, dass man es will und dann schafft man es auch", erzählt sie offen im Gespräch.

