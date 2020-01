Am 16. Januar kommt der dritte Teil der "Bad Boys"-Reihe in die Kinos. 25 Jahre nach ihrem ersten Erfolg mit dem Actionstreifen wollten es Will Smith (51) und Martin Lawrence (54) noch einmal wissen. Am Rande der Deutschland-Premiere des Films, bei der auch Promiflash anwesend war, sprachen die beiden über das Erfolgsgeheimnis des Blockbusters. "Ich glaube die Idee von 'Bad Boys' basiert hauptsächlich auf Freundschaft. Vor allem die Idee ‘We ride together, we die together, bad boys for life’ – ich glaube jeder möchte so einen Freund haben", erzählte Will ganz offen.

