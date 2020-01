Seitdem Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) verraten haben, dass sie zum ersten Mal Eltern werden, halten die ehemaligen Kuppelshow-Stars ihre Community regelmäßig mit den neuesten Updates auf dem Laufenden. Jetzt verriet die Schwangere in ihrer Instagram-Story sogar, dass sie schon die ersten Tritte ihres Babys wahrnimmt: "Ich bin einfach überwältigt. Seit drei Tagen glaube ich, Tritte vom Baby zu spüren. Aber war mir nicht so ganz sicher. Doch eben waren die Tritte so eindeutig. Ich bin einfach sprachlos."



