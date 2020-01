Nun wird es ernst für Freshtorge: Der Trailer zu seinem Film "Kartoffelsalat 3 – Das Musical" ist auf YouTube online! Auch dieses Mal spielt der Streifen am Leo-Weiß-Gymnasium, an dem im ersten Teil eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen war. Nun müssen sich die Schüler gegen eine Elite-Schule durchsetzen, denn es droht die Schließung. Verhindern soll das ausgerechnet ein Musical über den früheren Untoten-Zwischenfall. Deutlich wird im Teaser, dass es bei der Besetzung einige Überraschungen gibt. Erneut spielen vorrangig YouTuber mit: Die Lochis, Simon Will und iBlali (27) alias Vik haben Rollen ergattert. Die Hauptrolle übernimmt die Schauspielerin Lea Mirzanli, die auf der Video-Plattform noch eine Newcomerin ist. Für die größte Cast-Sensation dürfte allerdings kein Geringerer als der beliebte Twitch-Streamer Knossi sorgen. Der selbsternannte König feiert in "Kartoffelsalat" sein Film-Debüt.



