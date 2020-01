Für Maren (27) und Tobias Wolf könnte es gerade nicht rosiger aussehen! Erst kurz vor Weihnachten gaben die zwei Netz-Stars bekannt, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwarten. Seitdem dreht sich auf ihren Social-Media-Kanälen alles rund ums Baby. Ganz besonders die werdende Mama hält ihre Follower mit allem, was es an Neuigkeiten gibt, auf dem Laufenden. Und nun konnte die 27-Jährige sogar schon ein aller erstes 3D-Bild ihres Babys teilen!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die blonde Beauty zunächst einen süßen Schnappschuss von sich, wie sie ihr neues Ultraschallbild in die Kamera streckt. Zeitgleich veröffentlichte sie in ihrer Story ein 3D-Bild, was ihr "kleines Krümelchen" im aktuellen Zustand zeigt – die Ärmchen und Beinchen, samt Zehen und Fingern sind darauf bereits deutlich zu erkennen. "Unser Baby sieht aus wie ein Teddy", schrieb Maren auf ihrem Account. Es sei momentan so groß wie eine Dattel. "Gott, wie sehr ich dieses kleine Wesen jetzt schon liebe", schwärmte die Bloggerin im Netz.

Und ihre Fans sind beinahe genauso verliebt, wie die Bald-Mami. "Oh man, ich freue mich so unglaublich doll für euch. Ihr habt es so verdient, dass es endlich geklappt hat", kommentierte eine Nutzerin ihr Bild und versah ihren Satz noch mit ganz vielen Herzen.

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maria Wolf, Januar 2020

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren Wolfs Embryo, Januar 2020

Anzeige

Instagram / tobiaswolf Tobias und Maren Wolf, November 2019, Abu Dhabi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de