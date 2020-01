Vor 17 Jahren sorgten Will Smith (51) und Martin Lawrence (54) mit "Bad Boys 2" auf den Kino-Leinwänden für Action. 2019 standen sie für den dritten Teil der Komödie erstmals wieder gemeinsam vor der Kamera. Bei der "Bad Boys For Life"-Deutschlandpremiere in Berlin, bei der auch Promiflash vor Ort war, sagte Will über ihre Zusammenarbeit nach so langer Zeit: "Ich war schon besorgt. Wir haben so lange nicht mehr zusammen performt, wir haben nicht viel miteinander rumgehangen. Aber schon am ersten Tag war es genauso wie früher."

