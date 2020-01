Diese Neuigkeit sorgt nicht nur unter den Royal-Fans für reichlich Diskussionsstoff! Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben vor, sich als Hauptmitglieder der königlichen Familie zurückzuziehen – der Queen (93) soll diese Entscheidung allerdings so gar nicht gefallen. Unterstützt wird sie dabei von Meghans Vater Thomas Markle (75), der zwar bekanntlich kein gutes Verhältnis zu seiner Tochter hat, aber dennoch eine klare Meinung vertritt. "Alles, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich enttäuscht bin", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de