Seine voluminöse Frisur ist Marco Cerullos (31) Markenzeichen! Für diesen Look hilft der Bachelor in Paradise-Star für gewöhnlich mit ein paar Styling-Produkten nach. Aber im Dschungelcamp darf er die nicht benutzen – und das bereitet dem 31-Jährigen ein wenig Bauchschmerzen, wie er im Promiflash-Interview verriet: "Ja, mit meinen Haaren, da bin ich schon ein bisschen pingelig. Die sind auch nicht mehr so voll wie früher vor zehn Jahren und deswegen muss ich immer ein bisschen darauf achten, dass da auch alles gefüllt ist."



