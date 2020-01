Spannende Lagerfeuer-Geschichten im Dschungelcamp sind quasi schon vorprogrammiert, denn Claudia Norberg (49) wird offen über ihre Trennung von Michael Wendler (47) sprechen. 29 Jahre lang gingen die beiden Hand in Hand durchs Leben, haben sogar eine gemeinsame Tochter. Im Oktober 2018 gaben sie schließlich ihr Liebes-Aus bekannt – und genau das soll im australischen Busch zum Gesprächsthema werden. "Ich habe jetzt eine Trennung verarbeitet – klar gab es da Höhen und Tiefen, die jeder Mensch, glaube ich, nach einer Trennung erlebt. Natürlich kann ich auch darüber sprechen", kündigte die Blondine an, als Promiflash sie kurz vor ihrem Abflug am Frankfurter Flughafen traf. Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.



