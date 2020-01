Das Dschungelcamp hat noch jedes wahre Gesicht hervorgebracht! Endlich geht das beliebte Format in die nächste Runde. Zwölf Promis stellen sich wieder dem australischen Busch sowie den Challenges, die sie an ihre Grenzen bringen werden. Neben dem Preisgeld und der Dschungelkrone erhoffen sich viele Stars von ihrer Teilnahme, dass sie zeigen können, wer sich wirklich sind. So auch Elena Miras (27): Die temperamentvolle Schweizerin ist überzeugt, dass die Zuschauer sie nach dem TV-Abenteuer in einem völlig anderen Licht sehen werden.

Promiflash traf die Love Island-Beauty kurz vor ihrem Abflug nach Australien, wo sie betonte: "Ich glaube, im Bezug darauf, dass ich ‘eine Asoziale’ bin, wird sich schon was ändern." Und wenn es trotzdem weiterhin Hater geben wird? "Das ist mir auch egal. Ich bin wie ich bin! Entweder kommt man damit klar, oder nicht", stellte Elena klar, die wegen ihrer direkten Art schon häufiger in der Kritik stand. "Ich sage meine Meinung, mir ist es egal, was andere dann denken – das werde ich auch im Dschungel machen."

Dass Elena immer sagt, was sie denkt, und dabei kein Blatt vor den Mund nimmt, hat sie auch im Sommerhaus der Stars bewiesen. Mit ihrem Temperament ist die Partnerin von Mike Heiter zwar bei manchen der anderen Kandidaten angeeckt – gewonnen hat sie am Ende trotzdem. Was denkt ihr: Werden die Fans nach dem Dschungelcamp anders über sie denken? Stimmt ab!

