Seit der Trennung von ihrem Ex-Mann Simon Konecki hat Adele Adkins (31) ordentlich abgenommen – auf den Fotos, die im Oktober die Runde machten, erkannte man die Sängerin kaum. Im neuen Jahr legt sie nun sogar noch eine Schippe drauf und präsentiert sich superschlank am Strand von Anguilla. Und genau dort soll sie einem Fan erzählt haben, dass sie mittlerweile etwa 100 Pfund, circa 45 Kilo, abgespeckt hat. "Sie wirkte so glücklich und sie sah großartig aus. Sie schien so, als sei sie sehr selbstbewusst", verrät der Urlauber gegenüber People weiter.



