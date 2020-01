So ging es Daniela Büchner kurz vor ihrem Einzug ins Dschungelcamp! Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: Zwölf Promis haben sich auf den Weg zu dem berühmten TV-Zeltplatz gemacht! Neben Elena Miras (27) und Raúl Richter (32) kämpft auch der Goodbye Deutschland-Star in diesem Jahr um den Dschungelthron. Doch offenbar stand das noch kurz vor dem Sendestart auf der Kippe: Wie Kader Loth (47) Promiflash beim Dschungel-Screening von Julian Stoeckel (32) verriet, wollte Danni ihre Teilnahme an der Show absagen!

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNOW.



