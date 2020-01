Steht bei Evelyn Burdecki (31) etwa bald eine Body-Transformation an? Am Dienstag enthüllte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin die neue Wachsfigur von Rapperin Nicki Minaj (37) im Madame Tussauds in Berlin. Im Promiflash-Interview kam die Blondine gar nicht mehr aus dem Schwärmen für die "Anaconda"-Interpretin heraus – vor allem ein bestimmter Körperteil hat es der 31-Jährigen angetan: Nickis praller Po! "Ich mag ihren Booty, man sieht ja auch, dass der wirklich knackig ist. Ich finde ihn jetzt auch nicht zu breit", meinte Evelyn.



