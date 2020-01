So sexy promotet Kesha (32) ihre kommende Tour! Seit die Sängerin mit ihrem Mega-Hit "Tik Tok" im Jahr 2009 den Durchbruch schaffte, ist sie aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken: Auch mit anderen Songs katapultierte sich Kesha immer wieder an die Spitze der Charts. Nach 2014 wurde es jedoch ruhig um die 32-Jährige, die wegen eines Gerichtsstreits mit ihren Produzenten den Plattenvertrag verlor. Jetzt kündigt Kesha allerdings nicht nur ein neues Album, sondern auch eine Tour an – und das auf ziemlich freizügige Art und Weise!

Über ihren Instagram-Account veröffentlichte Kesha am Mittwoch einen sexy Schnappschuss von sich. Darauf posiert sie auf einem Liegestuhl – und zwar oben ohne! Mit einem Arm hat die Sängerin ihre Augen verdeckt, während sie mit der anderen Hand das Foto knipst. Im Hintergrund des Bildes lässt sie ihre Fans wissen: "Die High Road Tour kommt" und fordert gleichzeitig dazu auf, sich im Vorverkauf Tickets für die Tournee zu sichern. Am 23. April startet die Brünette mit ihrem ersten Konzert in Sugar Land in Texas.

Sie wird aber nicht nur in zahlreichen Städten in den USA auftreten, für jeweils ein Konzert reist Kesha auch nach Kanada und London. Ihr neues Album "High Road", das sie dann präsentieren wird, erscheint am 31. Januar.

Instagram / iiswhoiis Kesha, Januar 2020

Anzeige

Instagram / iiswhoiis Kesha, Januar 2020

Anzeige

RCF / MEGA Kesha, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de