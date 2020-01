Julien Bam (31) hat seine YouTube-Karriere an den Nagel gehängt! Im Dezember verkündete der Webstar, dass er seinen Hauptkanal auf der Video-Plattform stilllegen wolle. Der Grund: Er brauche wieder mehr Zeit für seine Familie und Freunde. Was wohl seine YouTube-Kollegen zu Juliens Entscheidung sagen? Zumindest Leoobalys (15) und Kelly MissesVlog (26) können diesen Schritt komplett nachvollziehen, wie sie im Promiflash-Interview bei der Deutschland-Premiere von "Bad Boys For Life" betonen...

