Lena Gercke (31) überraschte mit ihren unerwarteten Babynews nicht nur ihre Fans – auch die Promis sind aus dem Häuschen! Die Nachwuchs-Meldung des Models ist erst wenige Stunden alt: Mit einem süße Post mit rundem Babybauch verkündete die Blondine ihre Schwangerschaft im Netz! Natürlich freuen sich auch viele Kollegen aus dem Showbusiness für die werdende Mutter: So süß gratulierten Sophia Thomalla (30) und Co.!

Die Schauspielerin, wie auch der Schlagerstar Vanessa Mai (27) und die Fitness-Influencerin Sarah Harrison (28), richteten Lena ihre Glückwünsche aus. Neben den drei Promi-Damen ließ es sich auch Rebecca Mir (28) nicht nehmen, ihrer Kollegin zu gratulieren: "Wie schön! Herzlichen Glückwunsch!" Besonders witzig kommentierte Bonnie Strange (33) den Post: "Deswegen sind die Boobies so groß geworden! Herzlichen Glückwunsch, Mama!"

Mit ihrer kessen Feststellung spielt das It-Girl auf ein Foto an, das Lena an Weihnachten gepostet hat. Darauf posiert sie in einem roten Bikini in einem Pool – und eines fiel ihren Fans dabei sofort ins Auge: Ihr Brüste waren deutlich größer als zuvor! "Hast du dir die Möpse machen lassen?", fragte deshalb damals auch einer ihrer Follower.

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Januar 2020

Getty Images Model Sophia Thomalla

Actionpress/ Timm, Michael Bonnie Strange in Berlin, September 2019

