Von Prince Damiens (29) Teilnahme sind nicht alle in seiner Familie begeistert! Am Freitag zieht der DSDS-Sieger von 2016 gemeinsam mit elf weiteren Promis ins Dschungelcamp ein. Gegenüber Promiflash verriet Damien, wer wegen des Umzugs in den TV-Urwald anfangs nicht ganz so aus dem Häuschen war: "Meine Oma hat es nicht so toll aufgefasst, muss ich sagen." Sie sei der Meinung, dass der Musiker das nicht nötig habe. Aber für Damien sei der Dschungel ein Wunsch gewesen, den er sich erfüllen wollte.

