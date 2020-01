Was für freudige Nachwuchs-Nachrichten! Lena Gercke (31) ist seit ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel kaum noch aus den Medien wegzudenken: Sie ist erfolgreiches Model und Moderatorin. Doch auch privat könnte es kaum besser für die Blondine laufen: Seit Anfang 2019 ist sie offiziell in einer Beziehung mit Dustin Schöne. Nun krönen die beiden tatsächlich ihr Liebesglück: Lena gab mit einem Instagram-Posting bekannt, dass sie schwanger ist!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de