Mia Julia (33) hat die Haare schön! Die Sängerin ist am Ballermann ein angesagter Star. Mit ihren stimmungsvollen Performances und ihrer offenen Art steckt sie jeden mit ihrer guten Laune an. Neben einigen freizügigen Auftritten hat die 33-Jährige noch ein ganz besonderes Markenzeichen: und zwar ihre langen blonden Haare. Doch diesen hat sie mittlerweile abgeschworen. Mia überrascht ihre Fans nun mit einem komplett neuen Look!

Auf Instagram postete die ehemalige Pornodarstellerin ein Foto, auf dem sie mit pinken Haaren zu sehen ist. Auch an ihrer Länge hat sich etwas geändert. Anstatt ihre langen Extensions trägt sie jetzt einen frech-gelockten Bob mit Pony. Gegenüber Bild erklärte sie ihre plötzliche Typveränderung. "Dass ich nicht ganz dicht bin, ist ja bekannt. Das lebe ich immer wieder gern aus und stehe dazu. Mein Leben hat so viele verschiedene Farben und Facetten, genau wie mein Look", verriet sie. Für 2020 habe sie sich vorgenommen, einige Sachen in ihrem Leben zu verändern. Dass sie für immer auf ihre lange blonde Mähne verzichten möchte, schließt sie allerdings nicht aus.

Ihre sexuellen Vorlieben seien nicht ganz unschuldig daran gewesen, dass sich die "Wir sind die Geilsten"-Interpretin dazu entschieden hat, sich von ihrer Haarverlängerung zu verabschieden. "Bei so manchen sexuellen Abenteuern in letzter Zeit sind einige meiner Extensions auf der Strecke geblieben. Meine Friseurin sagte: 'Entweder ruhigeren Sex oder Extensions raus!'", offenbarte sie im Anschluss. Auf Ersteres habe sie allerdings nicht verzichten wollen – und somit stand ihr Entschluss kurzerhand fest.

Olaf Ziegler/Funke Foto S./ActionPress Mia Julia bei einem Auftritt in Gelsenkirchen

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Ballermann-Star Mia Julia

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Erotikmodel Mia Julia

