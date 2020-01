Daniela Büchner (41) wandert auf den Spuren ihres verstorbenen Mannes! Seit dem 10. Januar kämpft die Goodbye Deutschland-Bekanntheit im Dschungelcamp um den Sieg – und das im gleichen Lager, in dem auch ihr Gatte Jens Büchner (✝49) 2017 am Lagerfeuer saß. Die Teilnahme der 41-Jährigen würde den Schlagerstar heute total freuen – das erklärte Ex-Camperin Kader Loth (47) nun im Promiflash-Interview: "Jens hätte sich sehr gewünscht, dass sie da mitmacht. Auch zu seinen Lebzeiten hat sich Jens gewünscht, dass Danni daran teilnimmt und auch an dem Format… Auch um der Welt zu zeigen, dass sie nicht nur die Frau von Jens ist!"



