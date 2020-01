Bitterer Herzschmerz bei Jeffree Star (34)! Fünf Jahre lang ging der Web-Gigant mit seinem Partner Nathan Schwandt (29) zusammen durchs Leben – vergangenes Wochenende dann der Schock: In einem YouTube-Video bestätigt der Make-up-Mogul, dass die beiden kein Paar mehr sind. Gut gehe es dem 34-Jährigen mit der Trennung nicht, wie er im Clip ehrlich verrät: "Ich bin am Boden zerstört, ich bin so traurig. Ich wache morgens nicht mehr neben der Liebe meines Lebens auf. Er ist einfach nicht mehr da!"

