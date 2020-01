Töchterchen Dream (3) ist seine größte Motivation! Seit Jahren kämpft Robert Kardashian (32) mit seinem Übergewicht. Weil er sich in seinem Körper so unwohl fühlte, zog er sich sogar komplett aus der Öffentlichkeit zurück und litt an starken Depressionen. Allerdings hat der einzige Sohn von Kris Jenner (64) bereits seit Monaten ein klares Ziel vor Augen: Die überflüssigen Pfunde endgültig loszuwerden. Sein größter Ansporn ist dabei seine kleine Tochter, die aus seiner Beziehung mit Blac Chyna (31) stammt!

Für das Jahr 2020 soll sich der TV-Star vorgenommen haben, sein Wunschgewicht zu erreichen. "Er denkt, dass ein Fitness- und Gesundheitsprogramm für ihn die beste Möglichkeit ist, weiter abzunehmen", verriet ein Insider dem People-Magazin. Besonders wichtig für Rob sei, dass er die Dinge die er im Camp lernt auch zu Hause weiter durchhalten kann. "Er will aber vor allen Dingen gesünder sein für seine Tochter Dream", erzählte die Quelle weiter.

Das schwerste Gewicht, was die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit bisher auf die Waage gebracht hatte, waren satte 136 Kilo. Hinzu kamen gesundheitliche Probleme. Ende 2015 wurde bei Rob eine Diabetes Typ 2 diagnostiziert. Im Sommer vergangenen Jahres hörte der 32-Jährige dann konsequent auf, Alkohol zu trinken. Und er begann mit seinen Schwestern Kim (39), Kourtney (40) und Khloe (35) regelmäßig zu trainieren. Das scheint sich bereits ausgezahlt zu haben: Auf aktuellen Bildern wirkt Rob bereits deutlich schlanker.

MEGA Blac Chyna und Robert Kardashian, November 2016

Instagram / robkardashianofficial Dream Kardashian, Dezember 2019

Instagram / robkardashianofficial Rob Kardashian und Kris Jenner, November 2019

