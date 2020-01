Jasmin Tawil (37) hat in der Vergangenheit mit vielen Schlagzeilen aus ihrem Leben für Überraschungen gesorgt: Von Obdachlosigkeit, über Überfälle bis hin zur Geburt ihres Sohnes – die ehemalige GZSZ-Darstellerin erlebte in den vergangenen Monaten einiges. Doch wie geht es ihr momentan? Promiflash sprach vor wenigen Tagen mit ihrem Papa Michael Weber, dabei gab dieser ein Update aus dem Leben seiner Tochter. "Jasmin geht es aktuell – nach den Telefonaten, die wir führen – gut", erzählte er in dem Interview. Er hoffe, dass sich die Zukunft weiterhin so gut entwickle.

Promiflash, ActionPress / Sebastian Semmer/face to face Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de